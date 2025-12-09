Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о том, как она помогает ветеранам СВО

Обучение по программе «Герои Подмосковья» позволяет ветеранам специальной военной операции понять современные процессы и найти свое место в мирной жизни. Об этом заявил майор запаса, полковник полиции и участник программы «Герои Подмосковья» Андрей Яковлев.

«Программа — это простор для различных компетенций. Мне, как юристу (одно из моих образований — юридическое), это особенно интересно: я понимаю, какие именно нормы принимаются и для чего. Также мне очень интересна тема геополитического развития нашего государства», — сказал Яковлев.

По его словам, теория в проекте сочетается с практикой, что особенно ценно. Он также отметил выступление по развитию малых городов, которое было посвящено тому, как умирающие территории начинают заново развиваться.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.