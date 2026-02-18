Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о цели в проекте
Программа «Герои Подмосковья» позволяет участникам специальной военной операции определить четкую цель на основе гражданского и боевого опыта. Об этом сообщил ветеран СВО, участник программы Алексей Протченко.
По его словам, огромную роль в этом вопросе играют общение с другими студентами и поддержка наставников. Он уточнил, что большая часть информации оказалась для меня новой, потому что до проекта он работал в коммерции.
«Если раньше было трудно представить, где именно я смогу применить свой гражданский и боевой опыт, то теперь у меня есть четкая цель. В этом мне помогла сама образовательная программа, ее участники, и, конечно же, наставник», — рассказал Протченко.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.
