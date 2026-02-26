Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о значимости проекта

Региональная программа «Герои Подмосковья» имеет огромное значение, поскольку она помогает участникам социально адаптироваться после специальной военной операции. Об этом заявил старший лейтенант, участник проекта Денис Жуковский.

По его словам, программа дает большое количество возможностей, учит ставить перед собой цели и достигать их.

«Сама по себе программа очень хорошая и важная. Она раскрывает устройство государства, работу госорганов. Ты начинаешь лучше понимать, как все устроено и почему не всегда то, что мы хотим получить от государства, происходит мгновенно», — поделился Жуковский.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.