Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об адаптации обучения

Обучение в рамках программы «Герои Подмосковья» адаптируют под участников в режиме реального времени с учетом обратной связи. Об этом сообщил ветеран специальной военной операции, участник программы Алексей Протченко.

«Например, нам увеличили практические работы, провели занятия с более углубленным погружением в тематику — и все это по нашей просьбе», — поделился Протченко.

По его словам, подобный подход подкрепляет интерес к проекту, а также вырабатывает дополнительную коллективную ответственность.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

