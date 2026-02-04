Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об эффекте от проекта

Программа «Герои Подмосковья» дает не только образовательный, но реабилитационный эффект, в ней важно все в совокупности: и люди, и подход, и атмосфера. Об этом заявил ветеран специальной военной операции, старший лейтенант, участник программы Игорь Тараканов.

По его словам, это особенно важно для тех, кто прошел тяжелые истории.

«Атмосфера важна, потому что обучение идет не в формате «пришел-послушал-ушел». Мы живем полным пансионом, на 10 суток заезжаем, постоянно общаемся, вместе учимся, вместе обсуждаем, вместе проживаем этот опыт», — сказал Тараканов.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.