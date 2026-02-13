Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об идее проекта

Идея программы «Герои Подмосковья» является правильной, проект стал региональным продолжением большой федеральной программы и мудрым решением на уровне государства. Об этом заявил ветеран специальной военной операции, старший лейтенант, участник программы Игорь Тараканов.

Он пояснил, что суть проекта заключается в подготовке людей, которые уже доказали, что умеют держать удар и нести ответственность. В рамках обучения им дают инструменты, знания и возможность работать дальше в гражданской сфере.

«И то, что на региональном уровне программу подхватили и оперативно развернули, это тоже важно, потому что такие вещи должны работать не на бумаге, а в реальности», — заключил Тараканов.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

