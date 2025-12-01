Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об обучении

Участникам специальной военной операции, которые хотят пройти обучение по программе «Герои Подмосковья», важно не бояться трудностей. Об этом заявил участник программы Алексей Потапенок.

По его словам, им нужно верить в себя и обязательно воспользоваться этой возможностью. Он уточнил, что для прохождения отбора нужны уверенность в своих силах, широкий кругозор и искреннее желание.

«Чтобы не потеряться в программе и проходить ее максимально эффективно, необходимы дисциплина, умение планировать время, коммуникабельность», — отметил Потапенок.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.