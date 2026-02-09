Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об обучении

Обучение по программе «Герои Подмосковья» проходит не просто ради галочки», оно позволяет участникам специальной военной операции найти свое направление, в том числе благодаря помощи наставников. Об этом сообщил ветеран СВО, старший лейтенант, участник программы Игорь Тараканов.

«Примеры конкретных советов, которые прямо „перевернули мышление“, пока рано приводить. Это, думаю, будет уже после третьего модуля, когда начнется работа над проектом, по сути, курсовой», — сказал Тараканов.

По его словам, наставники проекта пока больше интересуется тем, в каком направлении ученик хочет развиваться.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.