Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об ощущениях от проекта

Ощущение вдохновения от обучения по программе «Герои Подмосковья» появляется у участников специальной военной операции тогда, когда определяется тема дипломной работы. Об этом заявил старший лейтенант, участник проекта «Герои Подмосковья» Денис Жуковский.

«Ты анализируешь систему, приходишь к наставнику с предложениями, говоришь: вот здесь можно сделать так. И тебе отвечают: идея хорошая, давай работать. Понимаешь, что знания, полученные за два модуля, уже можно применять», — добавил Жуковский.

По его словам, это вызывало у него чувство удовлетворения, поскольку он увидел результат своей работы. Военный добавил, что его вдохновляет то, что предложенные решения готовы внедрять.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

