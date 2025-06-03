Участник СВО о «Героях Подмосковья»: это способ адаптации к мирной жизни

Проект «Герои Подмосковья» станет для участников специальной военной операции способом адаптации к мирной жизни. Об этом рассказал участник программы, доброволец Алексей Калинин.

«С детства я хотел быть на государственной службе. Но так сложились обстоятельства, что сразу реализовать это не получилось — нужно было кормить семью, поэтому пошел другим путем: учеба, работа, коммерческое предприятие. Тем не менее желание служить государству никуда не исчезло», — сказал он.

По его словам, он силен в направлении логистики, перевозок и экологии. Участник СВО подчеркнул, что программа является нужной и востребованной. Она позволит им раскрыть потенциал служить дальше.

Программа профпереподготовки для бойцов позволяет военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить карьеру в мирной жизни. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ее запустили по личному поручению президента России Владимира Путина.

Заявки на участие принимали до 30 апреля. Обучение стартует в сентябре 2025 года.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».