Участник СВО о «Героях Подмосковья»: участие в проекте стало вызовом

Участие в программе «Герои Подмосковья» стало вызовом, она позволяет получить новую профессию и перспективу для будущего. Об этом заявил участник программы, ефрейтор, участник специальной военной операции Александр Шишкин.

По его словам, он вырос в семье военнослужащего, у него есть жена и ребенок. Его наградили медалью «За отвагу», орденом Мужества. Мужчина уточнил, что принимал участие в боевых действиях на Донбассе еще до официального объявления специальной военной операции.

«Был там довольно долго — пока врачи не запретили. Сказали: все, больше нельзя. Вернулся к мирной жизни. И подумал — чем еще могу быть полезен? Пошел работать на государственный военный завод. На министерство обороны. Там польза была одна, тут — другая. А потом поступило еще одно предложение — пройти программу. Это и вызов, и личное желание», — сказал Шишкин.

Мужчина отметил, что он хочет принести максимальную пользу. Он подчеркнул, что проект «Герои Подмосковья» необходим для тех, «кому небезразлична судьба России».

Участник СВО также рассказал об ощущениях от прохождения программы, в рамках которой необходимо было сдать письменный тест. По его словам, ему пришлось вспоминать географию, политику и некоторые вещи из школьной программы.

Напомним, что проект позволяет военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что его создали по личному поручению президента России Владимира Путина. На проект поступило около более 2,4 тыс. заявок из 67 регионов России. Обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».