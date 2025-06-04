Участник СВО о проекте «Герои Подмосковья»: это возможность восстановиться

Программа «Герои Подмосковья» даст участникам специальной военной операции возможность восстановиться и найти свое место. Об этом заявил участник программы, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО городского округа Химки Александр Александров.

«Вернувшись домой, человек сталкивается с необходимостью адаптации к мирной жизни. За время службы он может утратить часть профессиональных навыков, которыми владел раньше, и такие программы дают возможность восстановиться, вернуться в работу, найти свое место», — сказал Александров.

По его словам, проект является крайне важным и нужным. Он отметил, что многие участники СВО захотят и дальше вносить вклад в развитие страны, в чем им поможет программа. Александров поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева и президента России Владимира Путина за данную инициативу.

Программа профпереподготовки для бойцов позволяет военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить карьеру в мирной жизни. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что ее запустили по личному поручению Владимира Путина.

Заявки на участие принимали до 30 апреля. Обучение стартует в сентябре 2025 года.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».