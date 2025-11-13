Участник СВО о программе «Герои Подмосковья»: «обучение нестандартное»

Обучение по программе «Герои Подмосковья» отличается нестандартностью, проект подразумевает формат активного диалога и обмена опытом. Об этом заявил участник специальной военной операции подполковник Леонид Тихонравов.

«Лекторы делятся своими наработками и от нас что-то тоже берут. Мы с ними многое комплексно обсуждаем. Идет процесс выработки правильных, не только научных терминов. Именно идет разговор. Это нравится», — рассказал Тихонравов.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.