Участник СВО рассказал о реалиях программы «Герои Подмосковья»

Участие в программе «Герои Подмосковья» помогает изменить мнение о том, что госслужба — это нечто громоздкое, бюрократическое, отстающее от реальности. Об этом заявил боец специальной военной операции Артем Чурилов.

По его словам, во время обучения его удивило то, что многие процессы автоматизированы. В частности, в проект внедрили системы мониторинга, электронного документооборота, оценки эффективности.

«Программа "Герои Подмосковья", на мой взгляд, крайне нужна. И нужен не один поток, потому что людей, которые доказали преданность Родине и готовы работать, — очень много», — добавил Чурилов.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

