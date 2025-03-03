Участники более 3 тыс. аварий обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье

За неделю на «горячую линию» Службы помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения обратились участники более 3 тыс. аварий без пострадавших, что на 62 случая больше показателя прошлой недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности помощь получили более 6,1 тыс. водителей. Участники свыше 1,3 тыс. ДТП получили помощь в оформлении инцидента в Центрах помощи при ДТП, 576 ДТП — оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

В ведомстве напомнили, что водителям, которые попали в аварию без пострадавших, следует позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.