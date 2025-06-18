Участники клуба «Активное долголетие» в Химках отметили День медицинского работника

В Химках на базе клуба «Активное долголетие» провели патриотическое мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие прошло в рамках программы «Успех в единстве поколений». Депутат Валентин Герасимов напомнил, что в ходе ее реализации в округе проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. В ходе нового мероприятия гости узнали об истории отечественной медицины и напомнили о великих свершениях российских врачей.

«Важно не забывать свою историю, передавать ее новым поколениям и воспитывать у подрастающей молодежи чувство гордости за страну. Поддержка ветеранов, уважение к профессии медика и сохранение памяти о трудовых и боевых подвигах — важнейшие задачи современного общества», — рассказала депутат Наталья Каныгина.

В ходе встречи организаторы уделили особое внимание вкладу медработников в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции. Почетным гостем встречи стал помощник руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.