Участники Международного форума особых экономических зон в Дубне обсудили развитие принципов ESG

Представители Ассоциации кластеров технопарков и ОЭЗ России, технико-внедренческих, промышленно-производственных и туристско-рекреационных ОЭЗ России, а также руководители направлений устойчивого развития банковской сферы обсудили развитие принципов ESG в ходе II Международного форума особых экономических зон в Дубне. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве модератора на панельной секции «Финансовые ESG-инструменты для ОЭЗ» выступил руководитель направления «Международное сотрудничество и устойчивое развитие» Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Тимофей Бунеев. Он рассказал участникам о важности включения практик ESG в работу бизнес-площадок с особым льготным режимом.

«Сегодня уже более 20-ти ОЭЗ России на постоянной основе реализуют стратегии устойчивого развития. Они продемонстрировали это через свои политические и программные документы, а также через раскрытие информации и осуществление различных ESG-инициатив на своих площадках», — сказал он.

В ходе дискуссии участники поделились своими практиками внедрения ESG-принципов. В частности, об этом рассказали представители ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ППТ «Авангард» и ОЭЗ «Байкальская Гавань». Помимо этого, на мероприятии выступили представители банков.

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