Участники почти трех тысяч аварий получили помощь в Службе помощи при ДТП в Подмосковье

На прошлой неделе на «горячую линию» подмосковной Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД МО) обратились участники более 2,8 тысячи ДТП, что на 31 случай меньше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

При этом участники более 1,2 тысячи аварий получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, еще 296 аварий — в оформлении «Европротокола» по «горячей линии». В общей сложности помощь получили более 5,6 тысячи водителей. В ведомстве напомнили, что сообщить о ДТП без пострадавших можно по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.