Участники подмосковной Медиашколы прошли обучение

В Красногорске завершилось обучение участников Медиашколы Подмосковья, его прошли более 500 человек из разных округов региона. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Здесь собрались ребята, увлекающиеся медиа. Одни ведут странички в социальных сетях, продвигая свой личный бренд, другие являются представителями пресс-служб, которые рассказывают о деятельности молодежных центров, освещают события в своих городах, а некоторые только начинают пробовать себя в этой сфере», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках обучения они узнали от журналистов, блогеров, операторов, ведущих, продюсеров и PR-специалистов, как писать тексты, снимать видео, создавать контент и не только. Помимо этого, для них прошел мастер-класс от федерального эксперта, режиссер-постановщика международных и федеральных проектов, форумов и фестивалей, тренера-технолога в сфере креативного мышления Виктории Дрючковой, представили экспертам свои медиапродукты, разработанные в ходе обучения, и не только.

По итогам презентации проектов были определены четыре лучшие команды, которые начнут сотрудничать с министерством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.