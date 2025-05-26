Участники подольского фестиваля поймали почти 15 кг рыбы

Участники фестиваля памяти Сергея Лоскутова, который прошел в микрорайоне Климовск Подольска на реке Рожай, поймали более 13 кг рыбы — уклейки, плотвы, подлещика, окуня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Мероприятие провел рыболовный клуб «Климов», 19 участников собрались возле деревни Сергеевка. Победу с результатом 2 кг 80 г одержал Александр Митрошин. Его и призеров фестиваля наградили кубком и медалью. Мероприятие завершилось минутой молчания в память о Сергее Лоскутове. Следующий фестиваль запланирован на 28 июня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.