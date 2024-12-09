Участники проекта «Непокоренный Курск» приедут в Подмосковье для обмена творческим опытом

В этот четверг участники проекта «Непокоренный Курск» приедут в подмосковный Красногорск, чтобы обменяться творческим опытом. Для них на территории дворца культуры «Подмосковье», при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области подготовят насыщенную программу, сообщили в пресс-службе ведомства.