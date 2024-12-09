Участники проекта «Непокоренный Курск» приедут в Подмосковье для обмена творческим опытом
Фото: [Пресс-служба проекта]
В этот четверг участники проекта «Непокоренный Курск» приедут в подмосковный Красногорск, чтобы обменяться творческим опытом. Для них на территории дворца культуры «Подмосковье», при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области подготовят насыщенную программу, сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, участников ждут мастер-класс от театра «Новый город», общение с актрисой театра и кино Мариной Майко, встреча с волонтерами Подмосковья, посещение премии «Золотой граммофон» и не только.
«Мы уверены, что это событие станет важной частью в истории проекта и поможет привлечь внимание к уникальным историям, которые формируют нашу культуру и идентичность», — сказал креативный продюсер АНО «ЦКИ «Новый город» Михаил Иванов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.