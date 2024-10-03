Участники проекта «Суперлига Подмосковья» совместно преодолели почти пятнадцать миллионов километров

Участники регионального спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» за 2,5 года преодолели более 14,8 тысячи миллионов километров и приблизились к цели — 15 миллионам. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В подсчете учитывают весь километраж, пройденный во время тренировок в свободном режиме по шести цикличным дисциплинам. К ним относятся ходьба, бег, лыжные гонки, велоспорт, плавание и роллеры. Наиболее активно в проекте участвуют жители Можайского округа, Дмитровского и Каширы. В общей сложности участие принимают более 20 тысяч человек.

Проект «Суперлига Подмосковья» создали на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья», узнать о нем подробнее можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.