Участники программы «Герои Подмосковья» посетили Химкинский водоканал с экскурсией

Участники специальной военной операции в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья» посетили Единый диспетчерский центр ОАО «Химкинский водоканал», машинный зал и аппаратную районной тепловой станции в Химках, которую обслуживает «ТСК Мосэнерго», а также производственно-ремонтную базу, гараж и офис МБУ «Объединенное городское хозяйство». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках мероприятия их познакомили с основными направлениями деятельности различных служб города. Экскурсия прошла в рамках подготовки высококвалифицированных кадров из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных госкомпаниях. Военные также возложили цветы к мемориалу «Защитникам Отечества».

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.