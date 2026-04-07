Участники СВО и их семьи осваивают сельское хозяйство в рамках программы «СВОй бизнес»

Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров принял активное участие в федеральной образовательной программе «СВОй бизнес». Инициатива открывает новые горизонты для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, помогая им адаптироваться к гражданской жизни через создание собственного дела в аграрном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ходе обучения слушатели глубоко погрузились в основы ведения сельскохозяйственного бизнеса. Практическая направленность курса помогла участникам освоить ключевые принципы организации фермерского хозяйства, научиться грамотно составлять бизнес‐планы с учетом специфики аграрного сектора, разобраться в механизмах запуска и масштабирования сельхозпроектов, а также получить представление о современных трендах и технологиях в сельском хозяйстве.

Особое внимание на занятиях уделили мерам государственной поддержки предпринимателей. Эксперты подробно рассказали о доступных инструментах финансирования, льготных кредитах и грантовых программах.

Одним из самых востребованных инструментов в Подмосковье стал грант «Агромотиватор». Эта специальная мера поддержки создана для хозяйств, основанных участниками СВО. По условиям программы фермеры могут получить субсидию, покрывающую до 90% затрат по проекту. Благодаря гранту начинающие фермеры получают шанс не просто запустить свое дело, а выстроить эффективное хозяйство, способное обеспечивать жителей региона свежими и качественными продуктами питания.

