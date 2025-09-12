Участники СВО и ветераны Великой Отечественной войны проголосовали в Подольске
В Подольске в голосовании на муниципальных выборах приняли участие бойцы специальной военной операции и ветераны Великой Отечественной войны.
Кавалер ордена Мужества доброволец СВО Тимур Башкин пришел на избирательный участок вместе со своей дочерью. Он отметил, что голосование для него — это гражданский долг и вклад в будущее детей.
Почетный житель округа ветеран Великой Отечественной войны Константин Дербаков лично пришел во Дворец культуры «Октябрь». Ветерану 103 года.
Военный ветеран Евгений Патрушев вместе с женой проголосовали на избирательном участке № 2379.
Также в число проголосовавших вошли участники СВО Андрей Черепенников и Павел Глевский.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в области началось обучение участников проекта «Герои Подмосковья».