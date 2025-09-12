Участники СВО и ветераны Великой Отечественной войны проголосовали в Подольске

В Подольске в голосовании на муниципальных выборах приняли участие бойцы специальной военной операции и ветераны Великой Отечественной войны.

Кавалер ордена Мужества доброволец СВО Тимур Башкин пришел на избирательный участок вместе со своей дочерью. Он отметил, что голосование для него — это гражданский долг и вклад в будущее детей.

Почетный житель округа ветеран Великой Отечественной войны Константин Дербаков лично пришел во Дворец культуры «Октябрь». Ветерану 103 года.

Военный ветеран Евгений Патрушев вместе с женой проголосовали на избирательном участке № 2379.

Также в число проголосовавших вошли участники СВО Андрей Черепенников и Павел Глевский.

