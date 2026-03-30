Участники СВО из Наро‑Фоминска посетили завод «Арнег» в поселке Новая Ольховка
Фото: [пресс-служба Администрации Наро-Фоминского городского округа]
Участники специальной военной операции из Наро‑Фоминска посетили завод «Арнег», расположенном в поселке Новая Ольховка, в рамках экскурсии. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В рамках мероприятия военные осмотрели производственные цеха, пообщались с руководством предприятия и узнали о карьерных перспективах. На заводе проводят обучение как для опытных специалистов, так и для кандидатов без опыта. Он специализируется на выпуске холодильного оборудования для торгового ритейла, продукцию поставляют более чем в 80 стран мира.
Напомним, что с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников СВО в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.