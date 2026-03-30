Участники СВО посетили производство косметики в Солнечногорске с экскурсией

Участники СВО посетили производство косметики в Солнечногорске
В Солнечногорске для участников специальной военной операции и их семей прошла экскурсия на предприятие по производству декоративной и уходовой косметики ООО «АВ Тауэр», ее организовали в рамках программы «Промышленный туризм». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В Солнечногорске экскурсии в рамках программы „Промышленный туризм“ для Ассоциации ветеранов СВО организовывается администрацией и предприятиями округа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
По его словам, мероприятия проводят ежемесячно, сотрудниками местных предприятий стали 14 участников СВО.
ООО «АВ Тауэр» з анимается выпуском продукции по технологии полного цикла — от разработки до выпуска готового продукта. Участникам экскурсии рассказали, как варятся помады, замешиваются пудры. Они также посетили лабораторию, фасовочный и упаковочный цеха.
Напомним, что с инициативой проводить экскурсии для участников СВО в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Московской области.
