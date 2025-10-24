Участники СВО посетили с экскурсией Институт лесоводства в Пушкино

В Пушкино прошла экскурсия для участников СВО и их родных в одном из местных учреждений. Ее провели в рамках программы «Промышленный туризм», сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, экскурсия прошла на территории Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства. В ее рамках гостям рассказали о разработках учреждения, истории лесоводства, методах обеспечения безопасности и сохранения окружающей среды. Также бойцы узнали, какие профессии существуют в этой сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что меры поддержки бойцам спецоперации и их семьям необходимо оказывать в проактивном формате.