Участники СВО посетили с экскурсией производство ковровых покрытий в Пушкино

В Пушкино в рамках проекта «Промышленный туризм» для участников СВО провели экскурсию на производстве ковровых покрытий. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, бойцам представили работу предприятия ООО «Группа Компаний РУСИТ». Это один из лидеров в стране по разработке и производству материалов для автомобильной промышленности.

Гостям показали весь цикл производства продукции, рассказали об основных направлениях деятельности завода и возможностях трудоустройства.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии Пасхи навестил героя СВО и его семью в Электрогорске.