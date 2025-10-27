Участники СВО посетили с экскурсией сыроварню в Истре
На сыроварне в Истре провели экскурсию для участников СВО
Фото: [Медиасток.рф]
Участники СВО и члены их семей посетили с экскурсией сыроварню в Истре. Она была организована в рамках проекта «Промышленный туризм», рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Экскурсия проходила на сыроварне Олега Сироты. В ходе визита гости узнали о работе предприятия, ознакомились с производственными процессами, попробовали свежую продукцию. Кроме того, дети бойцов смогли пообщаться с животными, обитающими на ферме.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии передачи почетной награды семье погибшего участника спецоперации.