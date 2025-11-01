Участники СВО посетили с экскурсией завод в Чехове
Фото: [пресс-служба администрации м.о. Чехов]
Участники СВО посетили с экскурсией один из заводов в Чехове. Мероприятие прошло в рамках программы «Промышленный туризм», сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Экскурсию провели на заводе «Электрощит», где производят силовые трансформаторы, комплектные трансформаторные подстанции и распределительные устройства.
Экскурсию провел гендиректор завода Игорь Старцев. Он рассказал, что предприятие работает с 2002 года. Здесь выпустили десятки тысяч единиц оборудования, которое используется не только в России, но и в странах СНГ.
С начала СВО предприятие участвует в оказании гуманитарной помощи. На заводе изготавливают печки-буржуйки и отправляют их на фронт.
