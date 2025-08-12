Участники СВО провели урок мужества в оздоровительном лагере «Ромашка» в Подольске

«Урок мужества» прошел в оздоровительном лагере «Ромашка» в Подольске. В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Павел Максимович, глава местной Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков, бойцы СВО.

Бойцы рассказали о своей службе и о том, как поддержка земляков помогает им на фронте.

Занятие прошло в рамках патриотического партийного проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия». Его цель — сохранение исторической памяти, объединение молодого и старшего поколений, воспитание уважения к отечественной истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с праздником 45-ю бригаду спецназа ВДВ.