Участники СВО провели урок мужества в оздоровительном лагере «Ромашка» в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
«Урок мужества» прошел в оздоровительном лагере «Ромашка» в Подольске. В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Павел Максимович, глава местной Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков, бойцы СВО.
Бойцы рассказали о своей службе и о том, как поддержка земляков помогает им на фронте.
Занятие прошло в рамках патриотического партийного проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия». Его цель — сохранение исторической памяти, объединение молодого и старшего поколений, воспитание уважения к отечественной истории.
