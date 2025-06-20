Участники СВО в Подмосковье подали порядка 5 тыс. онлайн-заявок на получение выплаты вместо земли

С начала 2025 года участники специальной военной операции из Подмосковья подали более 4,8 тыс. заявлений на оформление выплаты взамен земельного участка, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Размер выплаты составляет 500 тыс. рублей. Она доступна для участников СВО и членов семей погибших военных, которые имеют прописку в области и справку об окончании участия в СВО. Кроме того, нужны документы, которые подтверждают присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Услугу предоставят за 10 рабочих дней, ознакомиться с решением можно будет на портале в личном кабинете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.