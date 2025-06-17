Участнику СВО из Подольска передали коллиматорный прицел

Всего в области для бойцов и их семей доступно около 30 мер поддержки, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Технику военнослужащему передали через его супругу Наталью. Женщина поблагодарила за помощь главу округа, администрацию и Ассоциацию ветеранов СВО муниципалитета.

Ранее боец с позывным Ров уже обращался за помощью в волонтерский центр. Тогда ему собрали посылку со средствами личной гигиены, медикаментами и продуктами питания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о поддержке участников СВО в области.