Участнику СВО из Подольска передали коллиматорный прицел
Власти Подольска передали бойцу СВО коллиматорный прицел
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Власти Подольска передали участнику спецоперации коллиматорный прицел. Это стало возможно благодаря главе городского округа Григорию Артамонову и местному отделению Ассоциации ветеранов СВО.
Всего в области для бойцов и их семей доступно около 30 мер поддержки, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Технику военнослужащему передали через его супругу Наталью. Женщина поблагодарила за помощь главу округа, администрацию и Ассоциацию ветеранов СВО муниципалитета.
Ранее боец с позывным Ров уже обращался за помощью в волонтерский центр. Тогда ему собрали посылку со средствами личной гигиены, медикаментами и продуктами питания.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о поддержке участников СВО в области.