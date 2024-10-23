Участок под размещение объекта дорожного сервиса в Подмосковье выставят на торги
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
Областной земельный участок в Бережковском проезде микрорайона Климовск в Подольске выставят на аукцион, он имеет вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса, Склады». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Процедуру министерство проведет вместе с Комитетом по конкурентной политике Московской области. Площадь участка составляет 2,3 тысячи квадратных метров, его начальная цена — 776 354,65 рубля. Узнать подробности о проведении торгов можно на портале ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.