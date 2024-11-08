Учебно-методический сбор с участием лидеров спасательного движения провели Подмосковье

В Подмосковье на базе Академии гражданской защиты МЧС России им. генерал-лейтенанта Д. И. Михайлика прошел учебно-методический сбор, в котором приняли участие руководители студенческих спасательных отрядов и представителями пресс-служб местных отделений областного регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Мы гордимся тем, что в нашем Подмосковье развивается культура добровольчества и активной гражданской позиции молодежи», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в регионе насчитывается 17 местных отделений и 18 студенческих спасательных отрядов. В 2023 году добровольцы ВСКС запустили новый проект, в рамках которого для обучающихся средних и старших классов проводят мастер-классы по первой помощи, пожарной безопасности и не только. Председатель регионального отделения Никита Еськин уточнил, что в рамках сбора участники подвели итоги работы. Так, за первое полугодие в регионе провели более 600 мероприятий.

Представители информационных направлений студенческих спасательных отрядов также прошли обучение в медиашколе. Участники также провели круглый стол по вопросам реализации общих проектов, взаимодействия с партнерами и обсудили планы на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.