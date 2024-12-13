Учебно-тренировочные сборы с участием добровольцев студенческого корпуса спасателей прошли в Подмосковье

В Подмосковье на базе Академии гражданской защиты МЧС России прошли двухдневные учебно-тренировочные сборы, в которых приняли участие студенты-спасатели и добровольцы подмосковного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В сборах приняли участие более 100 человек, они получили навыки в области организации и проведения поисково-спасательных работ в природной среде. Им предстояло справиться с теоретическими и практическими заданиями, а также пройти учения. Им рассказали про основные правила оказания первой помощи и транспортировку пострадавшего, технологии проведения работ в природной среде и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.