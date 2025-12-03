Учебный корпус школы № 14 Коломны капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В Коломне стартовал капитальный ремонт в учебном корпусе школы № 14 на улице Зайцева. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На объекте уже стартовали работы по демонтажу конструкций. В дальнейшем здесь проведут фасадные и кровельные работы, заменят коммуникации и сантехнику, оборудуют системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, установят новое оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Общая площадь корпуса составляет более 2,1 тыс. кв. м. Ремонтные работы в нем проведут в рамках госпрограммы Подмосковья. Завершат их к сентябрю 2026 года.

