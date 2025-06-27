Ученые из Подольска приступили к разработке генетических паспортов для стерляди

В Подольске сотрудники ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста приступили к разработке генетических паспортов для стерляди. Об этом рассказали в администрации округа.

Рыба — популярный у жителей Подмосковья продукт. Так, за четыре месяца 2025 года в регионе купили 8,6 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты из Подольска провели биометрические измерения в популяциях стерляди, которые разводятся в установке замкнутого водоснабжения.

Также ученые ведут индивидуальный мониторинг хозяйственно-полезных признаков стерляди. Одним из ключевых показателей развития этого вида является аллометрический рост: он отражает взаимосвязь между длиной тела и живой массой рыбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству в регионе нового крупного животноводческого комплекса.