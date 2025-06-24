Учитель физкультуры из Мытищ приобрел квартиру по программе «Соципотека»

Учитель физкультуры Александр Медведев, который работает в МБОУ СОШ № 19, приобрел квартиру в Мытищах для своей семьи по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Педагог признался, что узнал о ней от коллег. По его словам, в его семье родился ребенок, поэтому он решил также принять участие и купил «евротрешку».

«Она находится напротив школы, где я работаю. Сейчас мы уже переехали, но еще делаем ремонт, который будет в светлых тонах. Квартира просто замечательная, она просторная, у нас большая кухня», — рассказал учитель.

Напомним, что ознакомиться с условиями получения соципотеки можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.