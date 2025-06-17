Учитель физкультуры из Наро-Фоминского округа приобрел дом по программе «Соципотека»

Учитель физкультуры Андрей Адвокатов, который работает в МАОУ «Апрелевская СОШ № 3 с УИОП», приобрел собственный дом в Наро-Фоминском округе в рамках губернаторской программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. По словам участника проекта, он узнал о нем из социальных сетей. До этого у него не было своего жилья, поэтому он принял решение воспользоваться возможностью.

«Я купил дом. Он двухэтажный, с четырьмя комнатами, на участке есть баня. Мы просмотрели много вариантов жилья, но остановили свой выбор на этом. Нам очень повезло с ценой. Нас все устроило. Сейчас мы с моей невестой переезжаем, обустраиваемся», — отметил учитель.

Ознакомиться с условиями получения соципотеки можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о расселении из ветхого и аварийного жилья.