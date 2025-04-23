Учитель из Московской области купила квартиру по соципотеке

Учитель Юлия Лашкевич, которая преподает русский язык и литературу в Домодедовской СОШ № 8, приобрела двухкомнатную квартиру в Домодедово в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

По ее словам, она узнала о программе от директора школы, где она работает. До этого вместе с семьей она жила в съемной квартире.

«Мы с мужем и сыном ждем ключи от нашей квартиры в новостройке ЖК „Прибрежный парк“. Нам было важно, чтобы до нас в квартире никто не жил, чтобы она была новой и с хорошей планировкой», — отметила участница программы.

Напомним, что программу запустили в регионе в 2016 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.