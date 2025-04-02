Учитель из Московской области приобрела квартиру по соципотеке

Учитель русского языка и литературы из МОУ «Раменская СОШ № 9» Виктория Рышкова приобрела квартиру в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

По ее словам, программа позволила ей купить трехкомнатную квартиру на вторичном рынке, где она будет жить вместе с мужем и двумя сыновьями.

«Новое жилье выбрали в том же микрорайоне, где проживали до этого. Теперь у нас больше места для жизни, у детей и родителей отдельные спальни. Есть общая комната, где вечерами читаем и играем в настольные игры», — рассказала она.

Напомним, что программу реализуют в Подмосковье с 2016 года, ее инициатором стал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.