Учитель из Реутова вошел в число лауреатов всероссийского профессионального конкурса

Учитель физики из школы №10 Реутова Юрий Уробушкин вошел в число лауреатов Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России — 2025». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Лауреатов объявили в Театре Академии танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге.

В последнем этапе состязания приняли участие 89 учителей со всей страны. Им нужно было выполнить два задания — провести урок в соответствии с календарно-тематическим планированием и открытую дискуссию с членами жюри.

Теперь лауреатов ждет финал. Победителей наградят 3 октября в столице.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал лучшие школы региона и вручил награды их руководителям.