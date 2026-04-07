Учительница биологии из Самары купила квартиру по «Социальной ипотеке» в Пушкинском округе

Надежда Кулешова, учитель биологии МБОУ г. Пушкино «Образовательный комплекс №1» с 10‐летним стажем, смогла приобрести собственное жилье в Пушкинском городском округе благодаря программе «Социальная ипотека». Ее история — яркий пример того, как региональные меры поддержки помогают привлекать и удерживать квалифицированных педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Путь к собственному углу для Надежды начался с обычной публикации в социальных сетях: именно там она впервые узнала о программе «Социальная ипотека» и решила попробовать подать документы. Процесс выбора квартиры оказался непростым — пришлось изучить немало вариантов, прежде чем найти тот самый. Но, как признается сама Надежда, ей в итоге улыбнулась удача.

Теперь педагог живет в уютной однокомнатной квартире с видом на речку Серебрянку. Особое преимущество нового жилья — его расположение: дом находится в шаговой доступности от школы, где работает Надежда. Это не только экономит время на дорогу, но и позволяет больше сил отдавать любимому делу.

В своей работе Надежда делает акцент на воспитании доброты и чуткости у детей. Она стремится передать ученикам не только знания по биологии, но и привить им любовь к родной природе и своему краю.

«Самое главное в работе с детьми — доброта, — подчеркивает педагог. — Хочу, чтобы мои ученики были чуткими и внимательными к своим одноклассникам, ко всем окружающим. Хочется дать им максимум знаний, привить чувство любви к родной природе, к своему краю. Их успехи вдохновляют меня. Здорово, когда твои ученики и учатся на 4 и 5, и участвуют в различных мероприятиях, спортивных соревнованиях».

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора региона. Ее цель — обеспечить собственным жильем тех, кто вносит важный вклад в развитие общества. Воспользоваться этой возможностью могут медицинские работники, педагоги, молодые ученые, специалисты оборонно‐промышленного комплекса, тренеры.

