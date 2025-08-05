Учительница из Подольска получила сертификат по программе соципотеки

В Подольске педагог Евгения Забалуева получила свидетельство по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Социальная ипотека».

Забалуева — учительница начальных классов. Ее стаж превышает 20 лет. Сейчас она работает в школе № 32.

«Поздравляю Евгению Сергеевну с этим важным событием! Желаю успехов в работе и счастья в новом доме!» - поздравил учительницу глава Подольска Григорий Артамонов.

В рамках программы сертификаты получили уже 44 педагога Подольска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о молодых ученых, которые получили сертификаты на соципотеку.