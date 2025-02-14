Уголовное дело о хулиганстве завели на мужчину, который устроил дебош в храме Климовска

Уголовное дело о хулиганстве завели на 35-летнего мужчину, который устроил дебош в храме в Климовске. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено днем 13 февраля в православном храме на Симферопольской улице. Мужчина нанес двум женщинам несколько ударов пластиковой трубой. Затем он повредил иконы и похитил пожертвования.

Злоумышленника задержали. Им оказался уроженец Свердловской области. В отношении нарушителя завели уголовное дело. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбудили дело о нарушении права на свободу совести и вероисповедания с применением насилия.