В Подмосковье возбудили дело после нападения на женщин в подольском храме

В отношении 35-летнего мужчины, совершившего нападение на двух женщин в храме в Подольске, было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания с применением насилия. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Напомним, в четверг, 13 февраля, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который напал на двух женщин и похитил деньги из храма в Московской области. Его немедленно доставили в отделение полиции для проведения необходимых следственных действий.

Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина, проживающий в Свердловской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Свердловской области. Он подозревается в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, с применением насилия (часть 4 статья 148 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Стало известно, что с участием подозреваемого в скором времени будут проведены следственные мероприятия. В данный момент следователи опрашивают всех свидетелей.

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