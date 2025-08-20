Уголовное дело о нарушении режима особо охраняемой природной территории завели в Балашихе. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Так, на участке, который находится в границах национального парка «Лосиный остров», была произведена порча плодородного слоя почвы. ООПТ был причинен ущерб на 355 тыс. руб.

По данному факту Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку. По ее итогам было принято решение о возбуждении дела.

Ранее в Мособлдуме сообщили, что в регионе за пять лет появилось 12 ООПТ регионального значения.