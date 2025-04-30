Уголовное дело о незаконном обороте более 288 кг наркотиков рассмотрят в Подмосковье

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте более 288 кг наркотиков, фигурантами которого являются двое граждан одной из стран ближнего зарубежья.

По данным ведомства, весной 2024 года члены преступной группы приобрели наркотики растительного происхождения и разместили их в тайниках в Тверской и Шаховской областях.

Через некоторое время запрещенные вещества были извлечены из тайников и перемещены в грузовой автомобиль с целью их перевозки в Москву. Машина была остановлена сотрудниками правоохранительных органов на участке дороги в Шаховской.

В результате из незаконного оборота изъяли почти 3 тыс. брикетов, содержащих наркотическое вещество. Злоумышленников задержали.

Ранее подмосковные полицейские задержали в Дмитрове мужчину, который выращивал коноплю у себя в подвале.